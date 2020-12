Osumljenki zasegli ukradena oblačila

24.12.2020 | 08:35

Ilustrativna slika

Policisti PP Krško so med kontrolo prometa v Drnovem ustavili osebni avtomobil znamke Audi, v katerem so bili poleg voznika še trije potniki. Med postopkom so eni izmed potnic zasegli 18 kosov novih oblačil, za katere ni znala pojasniti izvora in sumijo, da so bili ukradeni. Vozniku in potnikom so izdali plačilni nalog zaradi kršitev Zakona o nalezljivih boleznih, osumljenko pa bodo po zaključeni preiskavi ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Prijeli tatu, ki je odpeljal odklenjen avto

Brežiški policisti so v popoldanskih urah na območju Brežic izsledili in prijeli 32-letnega osumljenca, ki je 22. 12. v Selih pri Dobovi odtujil osebni avtomobil Renault clio, ki je bil odklenjen, v njem pa ključi vozila. Avtomobil so zasegli in ga vrnili lastniku, zoper 32-letnega osumljenca pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Podobna kraja avtomobila kot v Selih pri Dobovi, kjer so tatu policisti včeraj prijeli, pa se je zgodila tudi včeraj med 18.30 in 21. uro na območju Biča (PP Trebnje). Tu je neznanec z dvorišča stanovanjske hiše odtujil osebni avtomobil Citroen berlingo sive barve, letnik 2008, registrskih oznak LJ-86 DZA. Tako kot clio v torek, je bil tudi berlingo odklenjen, v njem pa so bili tudi kontaktni ključi.

Pod vplivom alkohola in brez veljavnega vozniškega dovoljenja

Šentjernejski policisti so nekaj pred 21. uro v Šentjerneju ustavili voznika osebnega avtomobila znamke nissan. Med postopkom so ugotovili, da 54-letni kršitelj, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,64 miligramov alkohola. Preprečili so mu nadaljevanje vožnje, avtomobil zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Nezakonito prestopili državno mejo

Policisti PP Brežice so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Čateža ob Savi izsledili in prijeli sedem tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s petimi državljani Turčije in dvema državljanoma Sirije še niso zaključeni.

Dovoljeno prehajanje med občinami med prazniki

Vlada je za čas praznikov določila izjeme glede omejitve prehajanja med občinami in regijami. Med prazniki je tako dovoljeno prehajanje med občinami in regijami za namen obiska. Več na: https://www.policija.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/sporocila-za-javnost-gpue/106986-med-prazniki-dovoljeno-prehajanje-med-obcinami-in-regijami-za-namen-obiska

M. L.-S.