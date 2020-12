EU sredstva za namestitve oseb z motnjami v razvoju v Škocjanu in Kočevju

24.12.2020 | 13:25

Skica VDC Kočevje

Ljubljana, Kočevje - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je, kot poroča STA, izdala odločitev o finančni podpori ureditvi dveh nastanitvenih enot za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju v Kočevju in Škocjanu. Za projekt v skupni vrednosti 1,06 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 280.000 evrov.

Projekt z naslovom Vzpostavitev ustreznih pogojev za aktivno udeležbo in nastanitve ranljivih skupin bosta izvajali Občina Škocjan in Občina Kočevje. Urejeni prostori bodo uporabnikom omogočali bivanje v skupnosti izven primarne družine in integracijo v okolje.

Občina Škocjan bo v okviru projekta odkupila posestvo na Bučki, pripravila projektno dokumentacijo in zgradila objekt za nastanitev od štiri do šest oseb.

V občini Kočevje pa bodo novo nastanitveno enoto za do šest oseb vzpostavili z rekonstrukcijo in prizidavo obstoječega objekta na Reški cesti. Kot so nam povedali na občini Kočevje, gre za stavbo kočevskega vrtca Kekec.

Kot pravijo na občini Kočevje, je v okviru projekta predviden tudi nakup opreme in pripomočkov za delo na šolskem vrtu. Projekt je trenutno v fazi priprave javnega razpisa za izvajalca gradbenih del za rekonstrukcijo obstoječega objekta v nastanitveno enoto za bivanje 6 oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, potekal pa bo v dveh fazah:

1. faza - ureditev kleti - 2021

2. faza - obdelava objekta in dozidave - 2022

M. L.-S.