FOTO: Delavcem semiške Iskre je prekipelo, nočejo, da jih imajo za bedake

24.12.2020 | 10:45

Semič - Danes zjutraj so delavci v semiškem obratu Iskre zapustili delovna mesta in se zbrali pred podjetjem. S tem so izrazili nezadovoljstvo zaradi izplačila božičnice, saj bodo zaposleni v semiški poslovni enoti, Kondenzatorji, dobili nižjo božičnico od Iskrinih zaposlenih v Ljubljani in Kranju. Ti bodo dobili po 300 evrov, Semičani pa 50 ali celo manj, saj je božičnica vezana na nekoriščenje bolniške.

Čeprav so božičnice nižje kot druge, pa lastniki Iskre, družina Šešok, brez semiških delavcev očitno ne more - v tovarni so imeli za naslednji teden planiran kolektivni dopust, a so zaposleni danes izvedeli, da morajo v ponedeljek na delo, da ni dopusta zaradi izostanka plana.

"Delavci želijo tako božičnico kot v drugih enotah, saj so celo leto pridno delali. Aprila je lastnik obljubil tudi 100 evrov za tiste, ki bodo delali v koronskem času, pa je to obljubo kasneje snedel. Delavci razumejo to kot provokacijo. Ustavili so se, ker nočejo, da jih imajo za bedake. Nekateri pravijo, da ne bodo vzeli niti teh 50," pravi predsednik sindikata Iskre Semič Matija Skala.

Čeprav današnja stavka ni bila napovedana, so delavci danes zjutraj okoli pol osmih ustavili delo, tako da trenutno 100 do 150 proizvodnih delavcev vztraja pred vhodom v podjetje. Pri tem pričakujejo, da bodo pri višini izplačane božičnice izenačeni z delavci v Ljubljani in Kranju, je dodal Skala. Po njegovih besedah v Semič še ni prišel nihče iz vodstva podjetja.

Skala je ob tem opozoril še na siceršnje težke pogoje dela, od nadur do prerazporeditev delovnega časa, ki vključuje nočno izmeno, pa do nevarnih pogojev dela, kot je prisotnost škodljivih oz. strupenih snovi.

Povedal je še, da je 50 delavcev z novim letom prezaposlenih na drugo firmo, FMG. "Veliko je negotovosti, kaj bo tam z njimi. Govori se, da bodo na druge firme prerazporedili tudi druge oddelke," je še povedal Skala.

B. V., B. B.

