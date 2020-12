Predvidoma v soboto prvi odmerki cepiva tudi v Sloveniji, v nedeljo prva cepljenja

24.12.2020 | 11:45

Ljubljana - Kot so sporočili z ministrstva za zdravje, bo Slovenija skupaj z drugimi državami Evropske unije predvidoma 26. 12. 2020 prejela prve odmerke cepiva proizvajalca Pfizer BioNTech. V prvi pošiljki bo Slovenija prejela 9750 odmerkov cepiva, predvidoma do konca leta pa naj bi jih prejeli še 6825.

Cepivo bo pripeljano v lekarno Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, kjer bo ustrezno shranjeno na temperaturi - 80°C. Distribucijo cepiva od lekarne Univerzitetnega kliničnega centra do domov za starejše občane (DSO), zdravstvenih domov in bolnišnic (cepilnih centrov) bo zagotovil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Prevoz cepiva bo organiziran v temperaturnem območju od 2°C do 8°C.

Prvi bodo cepljeni oskrbovanci v DSO in zaposleni v DSO ter zdravstveni delavci. Cepljenje se bo pričelo takoj, ko bodo opravljeni vsi postopki priprave cepiva, predvidoma že v nedeljo 27. 12. 2020. Okvirni razdelilnik je pripravljen in z njim so seznanjeni zdravstveni domovi, ki bodo izvajali cepljenje v pripadajočih DSO. Razdelilnik temelji na podatkih o številu oskrbovancev, ki so COVID-19 že preboleli ter o številu tistih, ki so v cepljenje privolili.

Kot še sporočajo z ministrstva za zdravje, bodo porabili vsa prispela cepiva. Ekipe za cepljenje so oblikovali zdravstveni domovi oz. koncesionarji, ki izvajajo zdravstvene storitve v DSO in imajo izkušnje na področju izvajanja cepljenja.

Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje so zbrane vse ključne informacije v zvezi s cepljenjem za strokovno in laično javnost.

https://www.nijz.si/sl/cepljenje-covid

