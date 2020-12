Krkaši leto 2020 zaključili z zmago

24.12.2020 | 13:50

Novo mesto - V novomeški dvorani Marof so rokometaši Moškega rokometnega kluba Krka sinoči odigrali zadnjo ligaško tekmo v letošnjem koledarskem letu. V goste je prišla primorska ekipa RD Koper, ki je na koncu srečanja morala športno priznati premoč domači ekipi. Tekma se je sicer pred praznimi tribunami novomeškega športnega hrama končala z rezultatom 27:26 (13:12).

Kot so sporočili iz MRK Krka, kljub temu, da so gostje iz Kopra veljali za papirnatega favorita na zaostali tekmi 7. kroga lige NLB - na zadnjih štirih tekmah so zabeležili štiri zmage in remi - pa tokrat niso uspeli nadaljevati niza v dolenjski prestolnici. Izbranci trenerja Mirka Skoka so v tekmo krenili odločno, samozavestno in kljub nekaj napakam v prvem delu, polčas zaključili s prednostjo enega zadetka (13:12). V drugem polčasu so se Novomeščani z odlično igro v obrambi odlepili na plus tri (16:13), kar je nekoliko predramilo goste z Obale. Ti so z delnim izidom 5:1 povedli za gol pri 18:17, pred končnico pa se je tehtnica znova obrnila na stran Novomeščanov.

Kot že tolikokrat v letošnji sezoni, se je tudi sinoči obetala zanimiva in napeta končnica. Deset minut pred koncem so Krkaši zadeli za 23:21, Koprčani pa so še uspeli izid poravnati na 23:23. Novomeščani so povedli za tri zadetke, s čimer je bilo upanja za Primorce konec, čeprav so se do konca izjemno atraktivne tekme za gledalce, ki so tekmo lahko v živo spremljali preko družabnih omrežij, približali le na gol razlike. Z zmago so si rokometaši Krke podarili najlepše božično - novoletno darilo, na reprezentančni premor pa tako odhajajo bolj sproščeni.

Izjave po tekmi:

Luka Radović, vratar Krke:

"Po dolgem času smo v Ligi NLB dosegli drugo zmago. Zanjo smo v zadnjih tednih trdo delali in veliko trenirali. Napredek je očiten! Pokazali smo, zakaj treniramo in za kaj se borimo. Ta uspeh nam je prinesel najlepši možen zaključek prvega dela sezone."

Uroš Rapotec, trener Kopra:

"Po treh dobrih tekmah smo prišli na gostovanje v Novo mesto. Zavedali smo se, da nas čaka zahteven obračun. Trudili smo se, a napravili preveč napak. Gostitelji so to znali izkoristiti, čestitam jim za zmago."

Pri Krki je bil s sedmimi zadetki najbolj strelsko razpoložen kapetan Jan Irman, pri gostih pa jih je osem, od tega šest s sedmih metrov, dosegel Tine Poklar. Po mnenju obeh strategov pa je bil najboljši igralec tekme mladi Krkaš Jernej Avsec.

Statistika:

MRK Krka: Radović, Pavlin, Nosan, Brajer, Bevec 1, Je. Avsec 6, Majstorović, Ja. Avsec 1, Irman 7 (1), Jakše 1, Klemenčič 4, Rašo, Batagelj 1, Kukman 4 (3), Matko 2.

RD Koper: Jelovčan, Logar, Štavar, Slatinek Jovičič 3, Dolenc, Žagar 2, Pavlović 4, Poklar 8 (6), Konjević, Moljk, Smolnik 4, Muminović, Zugan, Sanabor, Marić 2, Makuc, Planinc, Kete 1, Breznikar 2.

Sedemmetrovke: Krka 4 (4); Koper 7 (6).

Izključitve: Krka 10; Koper 6 minut.

Vir: MRK Krka