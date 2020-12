Pred jubilejnim letom dobili novo gasilsko vozilo

25.12.2020 | 14:00

Krško - Kot so sporočili z Občine Krško, so predsednik PGD Krško Stanislav Dvoršek, poveljnik Gasilske zveze Krško Borut Arh in nekateri člani PGD Krško v sredo županu občine Krško Miranu Stanku predstavili novo pridobitev – novo gasilsko vozilo.

Gre za novo GVM-1 vozilo znamke Renault za posadko 8+1, opremljeno z vso potrebno opremo po tipizaciji Gasilske zveza Slovenije (gasilski aparati, signalni loparji, svetilke…). Vrednost novega vozila znaša nekaj več kot 30.000 evrov, od katerih jih je 30 odst. prispevalo samo društvo, preostanek pa Občina Krško v okviru financiranja Gasilske zveze Krško.

Nova pridobitev bo gasilcem služila predvsem za prevoze na intervencije, pa tudi za prevoz otrok na različna tekmovanja in izobraževanja. Kot je povedal predsednik PGD Krško Stanislav Dvoršek, je to eno lepših daril ob prihajajoči 150-letnici društva, saj je bilo 23 let staro vozilo že precej dotrajano.

M. L.-S.;Vir in foto: Občina Krško