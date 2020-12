Nov rekord na slovenskih tleh: v enem dnevu zbrali več kot milijon evrov

25.12.2020 | 15:00

V okviru Dobrodelnega maratona Radia 1 in DM, ki je trajal kar 28 ur, so letos ne samo krepko presegli lanskoletno številko, ampak dosegli rekord na slovenskih tleh. Med neprekinjenim oddajanem iz studia Radia 1 v Ljubljani, kjer so bili s poslušalci že šesto leto Denis, Anja, Jana in Miha skupaj z ekipo, ki je skrbela za nemoteno oddajanje, so letos za družine v stiski, ki nujno potrebujejo pomoč, zbrali kar 1.037.313,54 evrov.

»To je številka, ki je ni pričakoval nihče. To nam da vedeti, da vsak izmed vas, v sebi nosi srčnost, toplino in sočutje do sočloveka. Tudi, ko smo narazen in v časih, ki niso najlažji, smo dokazali, da znamo stopiti skupaj in pomagati ljudem v stiski,« sporočajo radijci, ki se tudi zahvaljujejo vsem, ki so jim pomagali zbrati rekordni znesek.

Razglasitev si lahko ogledate na: https://www.facebook.com/radioena/videos/814626789264872

M. L.-S.