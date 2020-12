Prestrašilo gorenje saj v Podgori

26.12.2020 | 08:00

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Na božični dan so ob 18.01 v Podgori, v občini Straža, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Dolenja Straža so nadzorovali izgorevanje saj, s termovizijsko kamero pregledali okolico dimnika in odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarja.

Drevo oviralo promet

Sinoči ob 19.27 je na cesto Dobova-Kapele pri naselju Mali Obrež v občini Brežice padlo drevo, ki je oviralo promet. Drevo je odstranil dežurni pri cestnem podjetju.

L. M.