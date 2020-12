Krkaši sinoči izgubili z Bodućnostjo

26.12.2020 | 08:30

Bodućnost je Krko premagala z osem pik prednosti.

Podgorica - Košarkarji novomeške Krke so sinoči v 12. krogu Lige ABA v gosteh izgubili pri Budučnosti iz Podgorice z 62:70 (15:24, 9:11, 21:20, 17:15).

Budućnost – Krka 70:62 (24:15, 11:9, 20:21, 15:17)

Krka: Medved, Stergar 3 (2 sk), Jančar Jarc, Camphor 10 (3 sk, 2 as), Stipčević 9 (2 as), Vrabac 8 (2 sk, 2 pridob.žogi), Kosi, Škifić 24, Škedelj (2 sk), Lapornik 6 (2 sk, 3 as), Rebec, Milovanović 2.

Krkaši, ki so na gostovanje odpotovali brez lažje poškodovanih Nejca Bariča in Vasilija Vučetića, so začeli v peterki Rok Stipćević, Leon Stergar, Luka Lapornik, Jure Škifić in Milan Milovanović. Začetek ni bil najboljši, saj so že sredi prve četrtine domači imeli dvomestno prednost (15:5).

Sledila je prva minuta odmora za Krkinega trenerja Vladimirja Anzulovića, po kateri so Krkaši prepolovili zaostanek. Do konca četrtine so gostitelji spet ušli na prednost devetih točk (24:15). Krkaši so dosegli prve štiri točke v drugi četrtini, tako da je minuto odmora vzel tudi domači trener Milović. Po njej so domači dosegli 8 zaporednih točk za +13 (32:19), ob polčasu pa je bilo 35:24 za Podgoričane.

Na začetku drugega polčasa so domači povečevali prednost in z delnim izidom 15:7 prišli do 19 točk prednosti (50:31). Krkaši se niso predali, ampak so po minuti odmora veliko bolje odigrali in z delnim izidom 14:5 do konca tretje četrtine prišli na deset točk zaostanka (45:55). Gostje so na začetku zadnje četrtine dosegli trojko, potem pa so se Krkaši z devetimi zaporednimi točkami približali le na v 36. minuti le štiri točke zaostanka (54:58). To jim je še enkrat uspelo na začetku predzadnje minute, ko je bilo po trojki Lapornika 59:63. Sledila je trojka Šehovića, nato pa še koš Delle Valleja in domači so prišli do osme zmage.

5x Krkin naj:

Najboljši strelec: Jure Škifić 24

Največ skokov: Rod Camphor 3

Največ asistenc: Luka Lapornik 3

Največ pridobljenih žog: Adin Vrabac 2

Najkoristnejši igralec (indeks učinkovitosti): Jure Škifić 20

Izjavi po tekmi:

Vladimir Anzulović, trener Krke: „Videli smo trdo tekmo. Vesel sem, da smo se dobro zoperstavili močni Budučnosti skozi večji del tekme. Domači so bili veliko boljši v prvem polčasu, saj smo sami delali neke napake, katere glede na dogovor pred tekmo ne bi smeli. Vseeno se je tu več spraševalo Budučnost kot nas, saj so le favorit na svojem parketu. V drugem polčasu smo izgledali veliko bolje in celo prišli v pozicijo, da tekmo naredimo povsem zanimivo, saj smo nekaj minut pred koncem zaostajali le za štiri točke. Na koncu je le presodila kvaliteta posameznikov v Budučnosti, ki ji čestitam za zasluženo zmago. Vseeno moram pohvaliti svoje fantje, saj smo nastopili precej oslabljeni, brez dveh članov prve petorke, vsem, ki praznujejo, pa želim srečen božič.“

Petar Mijović, trener Budučnosti: „Nismo izgledali najbolje, razen v prvi četrtini in na začetku tretje. Vseeno smo uspeli zmagati. Krka z zelo atipično igro terja prilagajanje igre. Delno nam je to uspelo, še posebej, ko smo bili zbrani. Pri +17 smo pomislili, da je konec, a Krka je karakterna ekipa, ki pomanjkanje kakovosti kompenzira z veliko borbenostjo in izjemnim pristopom.“

Krkaši imajo v Ligi ABA pet zmag in sedem porazov, v zadnjem krogu prvega dela pa bodo v ponedeljek, 4. 1., gostili beograjski FMP.

V priponki dodane avdio izjave trenerja Vladimirja Anzulovića ter igralcev Luke Lapornika in Jureta Škifića.

Krkin košarkarski klub želi vsem bralcem prijetne božične in novoletne praznike.

L. M., foto: : KK Budučnost/Liga ABA