Prva pošiljka cepiva proti covidu-19 danes že v Sloveniji

26.12.2020 | 10:45

Ilustrativna slika. (Foto: Reuters)

Ljubljana - Prva pošiljka cepiva proti covidu-19 je že v Sloveniji.

Cepljenje z 9750 odmerki cepiva ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha se bo po njegovih navedbah po vsej državi začelo v nedeljo.

Tovornjak s prvo pošiljko cepiva proti covidu-19 za Slovenijo je na pot iz Pfizerjeve tovarne v belgijskem Puursu proti Sloveniji krenil v četrtek. Cepivo bodo ustrezno shranili na temperaturi minus 80 stopinj Celzija v lekarni Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana.

Prvi bodo cepljeni stanovalci domov za starejše in tam zaposleni ter najbolj izpostavljeni zdravstveni delavci. Distribucijo cepiva od bolnišnične lekarne do domov za starejše občane, zdravstvenih domov in bolnišnic bo zagotovil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Na lokacije cepljenja po državi bodo cepiva pripeljali iz Ljubljane v nedeljo. Prevoz cepiva bo organiziran v temperaturnem območju od dveh do osmih stopinj Celzija. Med prvimi bodo cepili stanovalce domov za starejše, ki še niso preboleli covida-19.

Naslednja pošiljka cepiva za Slovenijo naj bi nato v našo državo prispela že v prihodnjem tednu, v dneh od 28. decembra do 31. decembra, v njej pa bo 6825 odmerkov.

DODANO OB 12.25

Treba se je cepiti!

Prihod prve pošiljke je državna sekretarka državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne.označila za zagotovo prelomen trenutek v boju proti pandemiji, ki nam je krojila in še kroji življenje v tem letu. "A še bolj pomembno je cepljenje, torej da se zanj odločimo," je poudarila.

Cepljenje se začne v nedeljo, najprej bodo na vrsti stanovalci domov za starejše, ki covida-19 še niso preboleli.

Prvih 9750 odmerkov cepiva bodo še danes pripravili in jih razpeljali po zdravstvenih domovih, ki bodo poskrbeli za cepljenje v domovih starejših občanov. Poleg tamkajšnjih oskrbovancev bodo med prvimi cepljeni tudi tisti zdravstveni delavci v domovih, ki delajo neposredno s to najbolj ranljivo populacijo, in tudi nekaj najbolj izpostavljenih zdravstvenih delavcev v bolnišnicah, je povedala Magajnejeva.

Še pred koncem leta bo Slovenija prejela še nekaj cepiva, tako da bomo do konca leta razpolagali s skupaj 16.575 odmerki cepiva oz. bo cepljenih toliko oseb. Vsaka bo nato morala biti čez tri še enkrat cepljena.

Enako količino odmerkov cepiva potem Slovenija pričakuje vsak teden v naslednjem letu.

L. M.