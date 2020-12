Skupina Gen kljub epidemiji dosegla zastavljene finančne načrte

Krško - Skupina Gen, ki med drugim upravlja slovensko polovico krške nuklearke, je letos poslovala stabilno. Letos niso načrtovali rednega remonta nuklearke, ki sicer pomembno vpliva tudi na poslovne rezultate. Okoliščine, ki jih je prinesla epidemija covida-19, so bile zahtevne, kljub temu pa ocenjujejo, da so dosegli in verjetno tudi presegli načrte.

Kot so pojasnili za STA, je proizvodnja vseh elektrarn v skupini - poleg Nuklearne elektrarne Krško (Nek) skupino sestavljajo še Savske elektrarne Ljubljana, Hidroelektrarne na spodnji Savi in Termoelektrarno Brestanica - stabilna.

Uspeli so zagotoviti nemoteno oskrbo gospodinjstvom, javnemu sektorju in gospodarstvu ter vsem ostalim porabnikom električne energije. Uspešno so izvedli tudi vse potrebne servise, zato so elektrarne v dobri kondiciji.

Leto je zaznamovala slabša hidrologija, kar je bilo zlasti izrazito v prvi polovici leta. Vendar so hidroelektrarne v skupini kljub ukrepom obratovale dobro, uspešno pa so izvedli tudi vse načrtovane remonte in revizije agregatov. Vse elektrarne tudi v decembru obratujejo dobro, kar prinaša tudi dobre poslovne rezultate.

Prioriteta: podaljšanje obratovanja za NEK

Ob tem je v skupini med prioritetami za prihodnje leto podaljšanje obratovalnega dovoljenja za jedrsko elektrarno. Postopkov ne želijo komentirati, navedli pa so, da celovito razumejo pozitivne učinke na okolje, ki jih Nek uresničuje tako z omejevanjem obsežnih količin izpustov ogljikovega dioksida, ki bi bili posledica proizvodnje iste količine elektrike iz drugih zanesljivih, a fosilnih virov, kot tudi z minimalno rabo prostora, s čimer ohranjajo neokrnjene naravne površine in biotsko raznovrstnost.

"Verjamemo, da so to trdne, realne osnove za nadaljnje učinkovito obratovanje elektrarne v prihodnjih desetletjih in tudi za dolgoročno rabo jedrske energije za zanesljivo in trajnostno oskrbo slovenskih porabnikov z električno energijo. Vse našteto so ob dejstvu, da je Nek zgledno vzdrževana elektrarna, ki se redno uvršča v sam vrh najbolje delujočih jedrskih objektov na svetu, dobra izhodišča za uspešno izvedbo postopka podaljšanja obratovanja," so dodali.

Marsikaj storili za varnost

Iz Neka pa so sporočili, da verjamejo, da bodo uspešno zaključili postopek presoje vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja. "Elektrarno smo v vseh letih delovanja vodili strokovno, skrbno vzdrževali in stalno posodabljali - z vizijo dolgoročnega obratovanja elektrarne, ki zagotavlja energetsko varnost in okoljsko trajnost ter dostopnost električne energije za gospodarstvo in gospodinjstva," so navedli.

Končujejo tudi program nadgradnje varnosti, ki obsega vrsto izboljšav in vgradnjo dodatnih sistemov za odziv na ekstremne, malo verjetne zunanje pojave, za katere elektrarna ni bila izvorno projektirana. Uvajajo pasivne rešitve, kar pomeni, da za delovanje sistemov niso potrebne posebne naprave in energenti.

V posebej utrjeni varnostni zgradbi so že namestili dodatne rezervoarje, ki bodo z novimi sistemi zagotavljali možnost alternativnega dolgoročnega odvoda toplote iz reaktorske sredice. Za gradnjo suhega skladišča izrabljenega goriva, ki pomeni prehod na pasivne rešitve in povečanje ravni jedrske varnosti, potekajo pripravljalna dela oziroma potrebne prilagoditve obstoječih sistemov. Sprožili pa so tudi postopek pridobitve gradbenega dovoljenja po integralnem postopku, ki vključuje tudi presojo vplivov na okolje in čezmejno presojo. "Pričakujemo, da se bo gradnja - potekala bo okvirno leto in pol - začela prihodnje leto," so dodali.

