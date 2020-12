Okužbe 26,9 odstotne, umrlih malo manj, 25 bolnikov

26.12.2020 | 12:20

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Ljubljana - Včeraj so ob 1461 opravljenih testih potrdili 365 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih je bil tako 25-odstoten. Od tega je bila glavnina, 1336, PCR testov, pri katerih je bil delež pozitivnih 26,8-odstoten. V bolnišnicah se zdravi 1165 ljudi, umrlo je 25 bolnikov s covidom-19.

V bolnišnicah je bilo v petek 23 več bolnikov s covidom-19 kot v četrtek. Več bolnikov je potrebovalo tudi intenzivno nego, in sicer osem več kot v četrtek, skupaj pa 209.

Iz bolnišnic so v petek odpustili 39 bolnikov, medtem ko so sprejeli skupaj 80 oseb. Tudi dan pred tem je bilo na novo sprejetih 80 oseb, odpusta pa je bilo v četrtek več, in sicer je bilo iz bolnišnic v četrtek odpuščenih 106 oseb, je na novinarski konferenci povedal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin.

V petek po Sloveniji niso izvajali množičnih testiranj s hitrimi testi. Teh je bilo zato izvedenih le 125, potrjenih pa je bilo sedem okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih hitrih testov je bil tako 5,6-odstoten, potem ko je bil v četrtek ob bistveno več opravljenih testih 5,8-odstoten. Med 1336 PCR testi pa je bilo pozitivnih 358, delež je bil 26,8-odstoten. V četrtek je bil ta delež 26-odstoten.

Od 25 bolnikov s covidom-19, ki so umrli v petek, jih je 18 umrlo v bolnišnicah, sedem pa v domovih za starejše, je še navedel Kacin.

L. M.