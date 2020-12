Okužbe 26,9 odstotne, umrlih malo manj, 25 bolnikov. Hitra testiranja ta teden v Brežicah in Črnomlju.

26.12.2020 | 12:20

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Ljubljana - Včeraj so ob 1461 opravljenih testih potrdili 365 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih je bil tako 25-odstoten. Od tega je bila glavnina, 1336, PCR testov, pri katerih je bil delež pozitivnih 26,8-odstoten. V bolnišnicah se zdravi 1165 ljudi, umrlo je 25 bolnikov s covidom-19.

V bolnišnicah je bilo v petek 23 več bolnikov s covidom-19 kot v četrtek. Več bolnikov je potrebovalo tudi intenzivno nego, in sicer osem več kot v četrtek, skupaj pa 209.

Iz bolnišnic so v petek odpustili 39 bolnikov, medtem ko so sprejeli skupaj 80 oseb. Tudi dan pred tem je bilo na novo sprejetih 80 oseb, odpusta pa je bilo v četrtek več, in sicer je bilo iz bolnišnic v četrtek odpuščenih 106 oseb, je na novinarski konferenci povedal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin.

V petek po Sloveniji niso izvajali množičnih testiranj s hitrimi testi. Teh je bilo zato izvedenih le 125, potrjenih pa je bilo sedem okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih hitrih testov je bil tako 5,6-odstoten, potem ko je bil v četrtek ob bistveno več opravljenih testih 5,8-odstoten. Med 1336 PCR testi pa je bilo pozitivnih 358, delež je bil 26,8-odstoten. V četrtek je bil ta delež 26-odstoten.

Od 25 bolnikov s covidom-19, ki so umrli v petek, jih je 18 umrlo v bolnišnicah, sedem pa v domovih za starejše, je še navedel Kacin.

Pri nas včeraj okuženih bistveno manj: Novo mesto 5, Krško in Sevnica po 4, itd.

In kako je bilo s potrjenimi okužbami včeraj v našem koncu Slovenije? Številke so bolj spodbudne.

Največ okuženih so našli v občini Novo mesto (5), sledijo občine Krško in Sevnica (s po 4), Črnomelj, Trebnje in Šmarješke Toplice (s po 3), Kočevje in Semič (s po 2) ter občine Ribnica, Šentjernej, Mokronog-Trebleno, Škocjan, Straža in Brežice (s po 1).

Kdaj še hitra testiranja?

V teh dneh se bodo nadaljevala testiranja za koronavirus s hitrimi testi. Seznam lokacij v naših koncih je naslednji:

Brežice - v zdravstvenem domu in v avli Športne dvorane Brežice 28. decembra od 9. ure do 17. ure.

Črnomelj - v črnomaljskem zdravstvenem domu 28. decembra in 29. decembra od 9. ure do 17. ure.

Občani, ki se želijo testirati, morajo s seboj imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. Na odvzem brisa se ni treba posebej naročati.

L. M.