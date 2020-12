Darilo za državni praznik - Daleč od oči, blizu srca

Otroška folklorna skupina Šentlora je poskrbela za lepo spletno prireditev ob državnem prazniku.

Aljoša Šip

Stanko Kušljan

Šentjernej - Folklorna skupina Šentlora , ki deluje na OŠ Šentjernej, se je v tem koronačasu spomnila lepe poteze - vsem občanom in tudi drugim državljanom ob počastitvi državnega praznika Dneva samostojnosti in enotnosti podarja prireditev z naslovom, Daleč od oči, blizu srca.

Gre za spletni dogodek ,ki so ga pripravili šentlorniki pod vodstvom Maje Miklavž Sintič s sodelavci: Ognjenom Sajetom, Urško Klemenčič in Mojco Kodelič.

V skoraj enourni prireditvi, ki se začne s petjem slovenske himne, gledalce najprej nagovori ravnatelji OŠ Šentjernej Aljoša Šip, ki poudari pomen božiča, dneva samostojnosti in enotnosti ter novega leta, ki naj prinesejo upanje in načrte, čeprav smo v negotovih časih, ki jih kroji epidemija.

Pravi, da se zdaj pač s pomočjo tehnologije povezujemo drugače, na daljavo, kar dokazuje tudi spletna prireditev z zgovornim naslovom. Vsem želi veliko enotnosti, volje in sodelovanja, zdravja, topline, varnosti, poveznoasti ter upanja in načrtov in pozitivnih pogledov na prihodnost.

Osrednja nit prireditve, ki je prepletena z glasbenimi vložki in nastopi folklorne skupine Šentlora s prejšnjih prireditev, je znameniti Šentjernejčan Stanko Kušljan, ki je dosegel častitljivo starost 102 leti. Gledalce nagovarja z raznimi starimi modrostmi, obuja spomine na stare božične običaje iz preteklosti in otroška leta. Mladim pravi: »Kar znaš, toliko si vreden. Zato se učite!«

»V teh časih potrebujejo toplino in bližino, ki jo dajo lahko samo glasba, petje in ples, zato vabljeni k ogledu naše prireditve,« pravi vodja Šentlore Maja Miklavž Sintič.

Ogled spletne prireditve Daleč od oči, blizu srca je na voljo od 24. decembra na spletnih straneh OŠ Šentjernej, Občine Šentjernej in Kulturnega centra Primoža Trubarja Šentjernej.

