Šmihelski župnik ob božiču poziva k spoštovanju, razumevanju...

26.12.2020 | 14:30

Igor Stepan je župnik v Župniji Novo mesto - Šmihel že 15 let.

Novo mesto - Igor Stepan, župnik Župnije Novo mesto - Šmihel, med epidemijo koronavirusne bolezni ni stal križem rok. Že tako je bistvo njegovo duhovniškega poslanstva oznanjanje evangelija in darovanje za druge, a v tem kriznem času je ogromno dobrega storil tudi za oskrbovalce Doma starejših občanov v Novem mestu.

V zanje še posebej hudem času, ko je bil dom žarišče epidemije in so mnogi zboleli ter bili zaprti in brez obiskov svojcev, jih je pogumno obiskal. Bil je v vsaki sobi, pri vsaki postelji, v beli, sivi in rdeči coni, kjer so bili razporejeni. Seveda v popolni zaščitni opremi, tako da nekateri sploh niso verjeli, da je duhovnik.

Koronačas, v katerem so bile v času epidemije cerkve zaprte oz. verski obredi prepovedani, je bil tudi zanj velik izziv. A se je dobro znašel. Poleti je maše nekajkrat pripravil kar na prostem, bil pa je tudi med prvimi pri nas, ki se je odločil za prenos maš po facebooku. »Če je FB za vse mogoče neumnosti, pa naj bo še za kaj dobrega,« se nasmeje župnik, ki je tudi dolgoletni krvodajalec.

Bralcem Dolenjskega lista želi sporočiti, da je v tem težkem času epidemije pomembno spoznati prave vrednote v življenju in premagati strah. »Kristjanom pri tem pomaga vera in zaupanje v Boga, ki prav zdaj prihaja med nas, ker nas ima rad. Za neverne pa je božič predvsem družinski praznik, kar pomeni priložnost za družino, ki se je prav v tem času izkazala za zelo pomembno skupnost. Da se vsi trudimo za lepe odnose, medsebojno spoštovanje, za sprejemanje ljudi in razumevanje. To je sporočilo božiča, brez vsega blišča, obdarovanja in okraskov,« pove Igor Stepan.

O šmihelskem župnik, njegovi odločitvi za duhovniški poklic, poslanstvu ter izkušnjah ob obisku starejših v novomeškem DSO si lahko več preberete v aktualni številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

Komentarji (1) 17h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Franci D Kljub vsem tem obiskom bi marsikateri oskrbovanec raje videl koga od svojih domačih!