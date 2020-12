Bučka praznična: okrasili so jo z lesenimi snežaki, jelenčki…

27.12.2020 | 09:45

Sonaravna okrasitev iz lesa navduši. Domiselno, izvirno, varno...

Bučka - Res, da smo zaradi koronavirusa v posebnem času, da večina miruje doma, a na Bučki se niso dali in so se kljub temu, ali pa prav zato, bolj potrudili in ustvarili posebno praznično okrasitev.

Sonaravno okrasitev sestavljajo leseni snežaki, jelenčki in slike s prazničnimi motivi. Okrasili so avtobusne postaje in nekaj drugih javnih mest - pri Popotniku pri gasilskem domu, pri podružnični šoli, pri trgovini in kulturnem domu.

Izvirna sonaravna okrasitev je nastala v organizaciji Turističnega društva Bučka in Kulturnega društva Bučka. Zahvala za idejo in izvedbo gre naslednjim: predsedniku TD Bučka Silvu Venetu ter likovni sekciji kulturnega društva: Magdaleni Kocjan Kodrič, Andreji Arh, Ljubi Hočevar in Eriki Hočevar.

Kot pravijo organizatorji, sedanje razmere niso dopuščale organiziranega skupnega okraševanja in javnega dogodka, je pa zato nastalo individualno okraševanje oz. znotraj posameznih gospodinjstev.

Želijo, da se tovrstna sonaravna novoletna okrasitev v prihodnje okrepi, da bi ustvarili še več izvirnih likov, predvsem pa, da bodo snežake, jelenčke in drugo sonaravno okrasje lahko izdelivali skupaj, v predrazničnem času, na kaki delavnici, skratka v družbi. Gotovo pride tudi ta čas.

L. Markelj, foto: Jelka Tršinar

Galerija