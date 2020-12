V Sloveniji se je začelo cepljenje proti covidu

27.12.2020 | 10:35

Danes se je v Sloveniji začelo množično cepljenje proti covidu-19, in sicer med stanovalci domov za starejše. Kot je v izjavi pred Domom starejših občanov Fužine dejala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne, so bili ob 8.30 cepljeni prvi trije Slovenci.

"Pomembno je, da povemo te tri posameznike, a med pol deveto in pol deseto uro je bilo cepljenih že kar nekaj prebivalcev. To nas navdaja z upanjem, da smo res na začetku konca te epidemije," je dejala Magajnejeva. Cepljenje poteka dobro, nihče od cepljenih doslej ni imel zapletov.

Starejši od 80 let, ki so doma, bi lahko po njenih besedah na vrsto za cepljenje prišli proti koncu januarja. Splošno prebivalstvo bo za cepljenje prišlo na vrsto marca ali kasneje, prej pa, če bosta odobreni cepivi drugih proizvajalcev.

Slovenija je v soboto prejela 9750 odmerkov cepiva ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha proti covidu-19. Prevzeli so ga v UKC Ljubljana in ga nato predali Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, od tam pa je danes nadaljevalo pot do zdravstvenih domov, ki so poskrbeli za cepljenje v domovih za starejše.

Vsi domovi za starejše so dobili toliko cepiva proti covidu-19, kot je bilo interesa pri stanovalcih, za zaposlene pa v sorazmernem deležu, je danes v izjavi za medije dejala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne.

B. B.