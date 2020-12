FOTO: Štefanovo v Semiču

27.12.2020 | 11:10

26. december je državni praznik in praznik semiške fare. Na Štefanje je tudi žegnanje, s katerim praznujejo god sv. Štefana, ki je tudi zavetnik živali in na ta dan blagoslovijo sol in živali. Vsako leto na Štefanje se v Semiču zbere veliko števili rejcev konj, ki pridejo iz vse Bele krajine in tudi iz Suhe krajine. Letos je bilo malo drugače zaradi koronavirusa. Pod staro lipo v Gorenjcih so se zbrali štirje semiški konjerejci, ki so odjahali v Semič pred farno cerkev, kjer je konje in jahače blagoslovil semiški župnik Luka Zidanšek.

B. V.

