Zagorelo vozilo na bencinski črpalki

27.12.2020 | 18:30

Malo pred 18. uro je na avtocestni bencinski črpalki Mokrice zagorelo osebno vozilo. Regijski center za obveščanje Brežice je aktiviral naslednje PGD Obrežje, pri čemer so bile sprožene tudi sirene sistema javnega alarmiranja z znakom neposredna nevarnost. Iz centra za obveščanje sporočajo, naj prebivalci dosledno upoštevajo navodila pristojnih služb na terenu.

Ob 14.28 je v Tržišču, občina Sevnica, zagorel delovni stroj. Gasilci PGD Tržišče in Sevnica so požar pogasili, pregledali območje stroja s termovizijsko kamero in nevtralizirali razlite motorne tekočine.

B. B.