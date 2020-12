Gasilci štirih društev gasili gorečo hišo

28.12.2020 | 07:10

Foto: arhiv DL

V Starih žagah v občini Dolenjske Toplice je ob 2.20 ponoči gorela starejša zapuščena hiša. Gasilci iz PGD Dolenjske Toplice, Podturna, Soteske in Dobindola so pogasili požar in s termovizijsko kamero pregledali hišo in okolico. Dežurni delavec Elektro podjetja je odklopil elektriko.

Gorel avto na postajališču

Na avtocestnem postajališču Mokrice - Petrol Obrežje v občini Brežice je včeraj malo pred 18. uro gorelo osebno vozilo. Požar so z gasilnimi aparati do prihoda gasilcev PGD Obrežje in PGE Krško pogasili prisotni na bencinskem servisu, gasilci PGD Obrežje pa so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in s termovizijsko kamero pregledali vozilo.

Drevo na cesti

Sinoči ob 20. uri je na cesti Dobliče – Grič v občini Črnomelj je podrto drevo oviralo promet. Gasilci iz PGD Dobliče so drevo razžagali in odstranili s ceste.

Slabo uro prej pa so posredovali gasilci PGE Krško na Tovarniški ulici v Krškem, kjer so zavarovali cestišče in nudili pomoč tovornemu vozilu, ki je zaradi okvare zaprlo cesto.

M. Ž.