Hrvaško stresel močan potres, čutili smo ga tudi pri nas - dopolnjeno

28.12.2020 | 07:15

Tako je bilo marca letos v Zagrebu. (Foto: Twitter)

Zagreb - Hrvaško je danes okoli 6.30 prizadel potres z magnitudo 5,2, je sporočil Evropsko-sredozemski seizmološki center (ESMC). Žarišče je imel 12 kilometrov jugozahodno od Siska. Po prvih podatkih so ga čutili prebivalci celotne Slovenije.

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so močan potres zabeležili 112 km jugovzhodno od Ljubljane.

Na Agenciji RS za okolje ocenjujejo, da učinki potresa v Sloveniji niso presegli V. stopnje po evropski potresni lestvici.

Za zdaj ni znano, kolikšno škodo je povzročil potres. Glede na prva poročanja prebivalcev je nekaj škode povzročil v stanovanjih, saj so na tla popadale stvari, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Številni prebivalci Siska so v strahu zbežali na ulice. Po mestu pa je bilo slišati alarme vozil. Tudi iz kraja Petrinja, ki je najbližje žarišču, zaenkrat ne poročajo o večji škodi.

Območje je medtem streslo več popotresnih sunkov, najmočnejši je bil ob 7.50. Po podatkih ESMC je imel magnitudo 4,9 in žarišče 44 kilometrov jugovzhodno od Zagreba in 11 kilometrov jugozahodno od Siska. Med prvim in drugim močnejšim potresom so na območju Siska in Petrinje zabeležili še popotresni sunek z magnitudo 1,8.

Po drugem močnejšem sunku hrvaški mediji poročajo tudi o večji gmotni škodi, predvsem v Sisku. Na zgradbah v Sisku je videti popokane zidove in fasade, porušene dimnike in podobno. Prebivalci se bojijo morebitnih novih potresnih sunkov, poroča Hina.

Pomočnik hrvaškega notranjega ministra in poveljnik civilne zaščite Damir Trut je za hrvaški radio povedal, da v Zagrebu občani ne poročajo o gmotni škodi. Z zagrebškega letališča, ki stoji jugovzhodno od mesta v smeri žarišča današnjega potresa, so sporočili, da potres ni povzročil škode in da letalski promet poteka nemoteno.

Potres z magnitudo 5,3 in žariščem sedem kilometrov severnovzhodno od Zagreba je Hrvaško ob 6.24 stresel 22. marcaletos. Čutili smo ga tudi v Sloveniji, Bosni in Hercegovini in Madžarski.

M. Ž., STA

