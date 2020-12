Fundacija Vrtca Ciciban: Otroci na tekaške smuči

28.12.2020 | 09:10

Nakupljena oprema je v Vrtcu Ciciban. (Foto: Vrtec Ciciban)

Novo mesto - Fundacija za otroke Vrtca Ciciban Novo mesto je letos razveselila malčke že v času veselega decembra. »Še posebej zato, ker letošnji v luči razmer ni prav preveč vesel, pa tudi zato, ker je snega zadnja leta bolj za vzorec. V oko nam je padel izredno zanimiv projekt Vsi otroci na tekaške smuči, v okviru katerega bodo vzgojitelji otrokom skozi igro in po posebnem inovativnem didaktičnem postopku približali tek na smučeh oziroma bolje rečeno hojo na smučeh,« je pojasnila nekdanja ravnateljica vrtca Marja Kušer Ambrožič, na pobudo katere so leta 2013 skupaj s starši ustanovili omenjeno fundacijo.

S prilagojenimi smučmi in palicami ter posebnimi didaktičnimi preprogami je namreč učenje mogoče v zunanjih in tudi notranjih prostorih. »Projekt sicer že nekaj časa poteka v nekaterih drugih slovenskih vrtcih, v naši bližini tudi v Otroškem vrtcu Metlika. V nekaj dneh smo dobili vso naročeno opremo, vzgojitelji pa so se že udeležili tudi prve izobraževalne videokonference. Veseli smo, da smo uspeli še za rep ujeti ugodno ponudbo in za zgolj nekaj več kot 1000 evrov nabaviti kar šest kompletov, kar skupno pomeni 36 parov otroških smuči z vezmi, 54 parov otroških tekaških čevljev, 36 parov otroških tekaških palic, šest parov odraslih tekaških smuči z vezmi in šest parov odraslih tekaških palic, dogovorjen specialni popust za nabavo odraslih tekaških čevljev, 18 kosov didaktičnih preprog s snemljivimi črtami, v ceno pa je vključen tudi enodnevni seminar za pedagoški kader s teoretičnimi in praktičnimi vsebinami,« je zadovoljno naštela.

V osmih letih delovanja je bila fundacija vseskozi prisotna pri organizaciji različnih dejavnosti za otroke, saj je njem osnovni namen in cilj že ves čas usmerjen h kakovosti in raznolikosti dejavnosti otrok ter k enakopravnemu vključevanju otrok iz socialno šibkejših okolij v vse aktivnosti vrtca.

»Kot prednostno nalogo smo si ob ustanovitvi zadali financiranje tečaja tujega jezika za vse otroke, ki obiskujejo vrtec zadnje leto pred šolo, in zanimivih gibalnih dejavnosti. Pred leti pa smo denimo priskočili vrtcu tudi na pomoč pri nabavi nujnih avdio- in videopripomočkov,« je opisala in še dodala, da so člani uprave fundacije, katere predsednica je trenutno Janja Tratnik, njeni člani pa poleg Kušer Amrožičeve še Sanja Rus in Matej Kšela, eden od štirih soustanoviteljev, ki je bil nepogrešljiv s svojim pravnim znanjem in angažiranostjo, veseli in zadovoljni, ko lahko pomagajo otrokom in jih tako ali drugače razveselimo.

Članek je bil objavljen v 51. številki Dolenjskega lista.

M. Žnidaršič