Deset metrov drv za deset družin

28.12.2020 | 13:40

Prejemnica v Straži

Razkladanje drv.

Prejemnik v Kočevskih Poljanah

Dolenjske Toplice - Rotary klub Dolenjske Toplice je ob novem letu skupno podaril deset kubičnih metrov drv za deset socialno ogroženih družin ali posameznikov. Prejemniki so bili iz Dolenjskih Toplic, Straže, Mirne Peči in Žužemberka in jih je predlagal novomeški Rdeči križ.

»Takšna sodelovanja so dobrodošla, ker prostovoljci po krajevnih organizacijah RK najbolj poznajo teren in lahko hitro poiščejo tiste, ki pomoč potrebujejo,« je poudarila predsednica območnega združenja Rdečega križa Novo mesto Vesna Dular. Predsednik Rotary kluba Dolenjske Toplice Danijel Vohar je ob tem povedal, da vsako leto v prednovoletnem času tradicionalno obdarujejo pomoči potrebne, letos so se odločili, da ljudem konkretno ogrejejo praznike s preskrbo drv. »Oskrbeli smo predvsem starejše ljudi, ki so bili res hvaležni,« je delal Vohar. Vsak prejemnik pomoči je dobil tudi čestitko z najboljšimi željami za prihajajoče leto.

Foto: OZ RKS Novo mesto