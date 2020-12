Včeraj 517 okužb s koronavirusom, umrlo 30 bolnikov

28.12.2020 | 10:45

Foto: arhiv DL

Ljubljana - V Sloveniji so včeraj opravili 1976 testov in potrdili 517 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada. Delež pozitivnih testov tako znaša 26,2 odstotka oz. za 1,1 odstotno točko več kot dan prej. Hospitaliziranih je bilo 1221 bolnikov s covidom-19, 207 na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili 37 oseb, 30 jih je umrlo.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 so v nedeljo opravili 1664 PCR testov in z njimi potrdili 493 okužb. Delež pozitivnih PCR testov je tako znašal 29,6 odstotka. Opravili so tudi 312 hitrih antigenskih testov, med katerimi jih je bilo pozitivnih 27 oziroma 7,7 odstotka.

V bolnišnicah je bilo včeraj 42 bolnikov s covidom-19 več kot v soboto, dva več sta tudi potrebovala intenzivno nego. Umrli pa so trije covidni bolniki manj kot dan prej.

STA, M. Ž.