Bežal pred policisti z avtomobilom, polnim ukradenega mesa

28.12.2020 | 12:00

Foto: arhiv DL

Policisti PPP Novo mesto so v četrtek med kontrolo prometa v Dolenjem Kronovem ustavljali voznika osebnega avtomobila Renault laguna, ki znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo. 49-letnega voznika so uspeli ustaviti in med postopkom ugotovili, da v avtomobilu prevaža večjo količino mesa in mesnih izdelkov, za katere ni znal pojasniti izvora.

V nadaljevanju so šentjernejski policisti ugotovili, da je osumljenec pred tem na območju Stare Bučke izkoristil odsotnost stanovalcev, vlomil v stanovanjsko hišo ter ukradel dve posodi z mesom in mesnimi izdelki in napravo za predelavo mesa. 49-letnemu osumljencu so odvzeli prostost, ga pridržali, mu zasegli ukradene predmete in jih vrnili oškodovancu. Storilca bodo ovadili na pristojno tožilstvo in mu zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Zadržal roparja do prihoda polcistov

Novomeški policisti so bili sinoči obveščeni o ropu na območju Otočca, kjer naj bi storilec vstopil v stanovanjsko hišo in oškodovanki odtujil torbico z denarjem. Sorodnik žrtve je storilca opazil, ga prijel in zadržal do prihoda policistov. Policisti so 51-letnemu moškemu, ki so ga že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, odvzeli prostost in ga pridržali. Kazenska ovadba sledi.

Prijeli osumljenca, ki je vlomil v bencinski servis

V noči na petek so bili policisti obveščeni o sprožitvi alarmne naprave v bencinskem servisu na območju PP Metlika, iz katerega je storilec odnesel večjo količino tobačnih izdelkov in tri ročne blagajne z denarjem. Metliški policisti so med preiskavo na podlagi zbranih obvestil ugotovili, da je storilec po vlomu pobegnil z osebnim avtomobilom znamke Renault. Vozilo so izsledili na območju Čuril in prijeli 18-letnega osumljenca iz Rosalnic. Zasegli so ukradene blagajne z denarjem, s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin pa nadaljujejo. Osumljencu so odvzeli prostost in ga pridržali. Po zaključeni preiskavi ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo.

Nasilnež napadel policista in ga poškodoval

Črnomaljski policisti so v četrtek okoli 21. ure med opravljanjem nalog v Črnomlju opazili moškega, ki je z rokami udarjal po osebnem avtomobilu, vpil in se nedostojno vedel. 30-letnik, ki je bil očitno pod vplivom alkohola, ni upošteval ukazov policistov, nadaljeval je s kričanjem in žaljenjem, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga obvladali. Med izvajanjem postopka je do enega izmed policistov pritekel neznani moški, ga večkrat udaril po glavi in lažje poškodoval. Policisti so tudi 19-letnega nasilneža iz okolice Metlike obvladali in oba odpeljali v prostore za pridržanje. 19-letnika bodo kriminalisti ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti, 30-letniku pa bodo zaradi kršitev javnega reda in miru izdali plačilni nalog.

Vlomil v avto

Na parkirišču v Rodinah pri Trebnjem je včeraj nekdo vlomil v osebni avtomobil. Odnesel, je pa zato z vlomom povzročil za okoli 300 evrov škode.

Pijan zapeljal s ceste

Policisti PPP Novo mesto so v četrtek okoli 21.30 pod dronogled vzeli prometno nesrečo pri Velikih Dolah. Ugotovili so, da je 26-letni voznik osebnega avtomobila znamke Audi zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,89 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pet tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Vukovcev in Preloke izsledili in prijeli pet tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tremi državljani Maroka in dvema državljanoma Afganistana še niso zaključeni.

Požar

Poročali smo že o požaru stanovanjske hiše v Starih Žagah, ki se je zgodil danes ponoči. Požar so gasilci omejili in pogasili, po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov pa je zagorelo v starejši in nenaseljeni stanovanjski hiši. Nadaljujejo s preiskavo, ugotavljanjem vzroka za nastanek požara in drugih okoliščin. Po zaključenih preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

M. Ž.

