Z novim koronavirusom okuženi tudi v romskih naseljih

28.12.2020 | 18:00

Foto: arhiv DL

Novo mesto - Iz Zveze Romov za Dolenjsko so potrdili, da je novi koronavirus svojo pot našel tudi v romska naselja. Po njihovih neuradnih podatkih naj bi v Novem mestu bile okužene štiri osebe, dve sta potrebovali tudi bolnišnično zdravljenje in sta zdaj že v stabilnem stanju, o eni okužbi pa poročajo tudi iz Črnomlja, Kočevja in Ribnice.

»Presenetljivo je okuženih izredno malo Romov, saj jih večina živi v zdravstveno slabih razmerah. Seveda pa obstaja strah, da ne bodo nastala žarišča v naseljih, takrat bi šlo za zelo veliko katastrofo,« so poudarili v Zvezi Romov za Dolenjsko in dodali, da je veliko Romov bilo okuženo v Murski Soboti, kjer so poročali tudi o smrtnih žrtvah.

M. Ž.