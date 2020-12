Množično testiranje s hitrimi testi se nadaljuje. Kje na našem koncu Slovenije?

28.12.2020 | 14:15

Mirna Peč, Brežice, Črnomelj - Množično testiranje na okužbo z novim koronavirusom s hitrimi testi se nadaljuje po številnih krajih po Sloveniji. Kot so pojasnili na Ministrstvu za zdravje, se na odvzem brisa ni potrebno posebej naročati, s sabo morate imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja.

»Preprosto pridete na lokacijo, kjer vam usposobljeno osebje odvzame bris. Če ste na testu pozitivni, pojdite domov in se nemudoma izolirajte. Doma kontaktirajte svojega izbranega zdravnika. Negativni rezultat testa naj vam ne da občutka lažne varnosti, saj ste čez dve uri že lahko pozitivni. Še naprej upoštevajte vsa priporočila,« so zapisali.

Na našem koncu Slovenije se s hitrimi testi lahko testirate še danes do 17. ure v Brežicah, in sicer v zdravstvenem domu in v avli športne dvorane, v Črnomlju v zdravstvenem domu danes do 17. ure in jutri, 29. decembra, od 9. do 17. ure, v Mirni Peči pa bo množično testiranje omogočeno v sredo od 9. ure do 17. ure v avli v kulturnega doma.

