Iskali pobeglo govedo

28.12.2020 | 18:15

Foto: arhiv DL

Gasilci PGD Tomažja vas so v Tomažji vasi, občina Škocjan, dopoldne sodelovali pri iskanju pobeglih govedi. Skupaj z lastnikom so pobegle živali našli in jih prepeljali v ogrado.

Gorele saje

V Smolenji vasi so malo po 16. uri gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Smolenja vas so nadzorovali izgorevanje saj in s termovizijsko kamero pregledali okolico dimnika.

M. Ž.