Proračun za 2021 sprejet, Hudoklinovi amandmaji zavrnjeni

29.12.2020 | 08:25

Občinski svetnki so z 11 glasovi potrdili proračun za leto 2021.

Jože Simončič

Šentjernej - V Šentjerneju bodo mirno zakorakali v novo leto 2021, saj so svetniki na zadnji redni seji sprejeli predlog proračuna in sicer z 11 glasovi za in 4 proti.

Tako bodo po besedah župana Jožeta Simončiča lahko nemoteno izvajali začrtane naložbe, ki jih ni malo in so ambiciozne: prednostne naloge so izgradnja novega mostu v Mršeči vasi, energetska sanacija objektov v občinski lasti, nadaljevanje gradnje kanalizacijskega sistema, odkup koncesije, širitev športne dvorane pri OŠ Šentjerneju, občutno so povečali zneske za gasilsko opremo, itd.

Župan poudarja, da je proračun razvojno naravnan, da so projekti razpršeni po vsej občini in bo vsak del šentjernejske doline nekaj pridobil. Številke v proračunu so podobne kot v prvem branju, skupna višina se ni spremenila, kar pomeni, da v letu 2021 načrtujejo dobrih 8,6 milijona evrov prihodkov in dobrih 8,4 milijona evrov odhodkov, kot je na seji razložila mag. Andreja Topolovšek iz občinske uprave.

3 tisočake za Ave, 8 za starše otrok z resnimi zdravstvenimi težavami, 28 za covid-19

Albert Pavlič (na levi)

V novi postavki so v proračunu 28 tisoč evrov namenili za preprečevanje širjenja epidemije covid-19 in za odpravo posledic na območju občine, delno so ugodili predlogu KD Orkester Ave iz Šentjerneja, ki je prosil za 6 tisoč evrov, namenili pa so mu tri tisočake, poleg tega pa so zagotovili dodatnih 8 tisoč evrov kot popust pri plačilu vrtca za starše otrok z resnimi zdravstvenimi težavami oz. dolgotrajno boleznijo.

Opozicijski svetniki se niso strinjali, da je proračun za prihodnje leto zastavljen tako optimalno. Največ debate je bilo spet okrog nedavne podražitve vrtca, pri čemer je Albert Pavlič (SDS) znova pozval, naj 70 tisočakov le namenijo staršem vrtčevskih otrok in jim plačajo to razliko v ceni, »da damo ljudem eno pomirjevalno sporočilo iz tega občinskega sveta, da ne bo treba ustanavljati civilnih iniciativ.«

Franc Hudoklin

Glasen je bil tudi svetnik Franc Hudoklin (SLS), ki je k predlogu proračuna edini vložil amandmaje in to kar štiri: predlagal je 40 tisoč evrov več za investicije v gasilska vozila, zaščitno in reševalno opremo;100 tisoč evrov za povečanje plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev; 150 tisoč več za subvencije za male čistilne naprave in 100 tisoč evrov več za sanacijo ceste na Tolstem Vrhu. Prav vse amandmaje so svetniki na seji zavrnili.

Besedilo in foto: L. Markelj