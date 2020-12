Pozor! Pri najemu kredita preko spleta ste lahko ogoljufani!

Primer lažne pogodbe

V času Covid-19 kar nekaj podjetnikov in fizičnih oseb odloča za najem kreditov preko spleta, kar pa lahko izkoristijo goljufi. Na območju policijske uprave Ljubljana so policisti prejeli prijave oškodovancev, ki so se odločili za najem kredita preko spleta, pri tem pa so bili ogoljufani. Vsem primerom je enako, da so se za najeme kredita odločili po prejetem elektronskem sporočilu ali na kakšni drugi reklamni povezavi na spletu.

Oškodovanci dobijo na elektronski naslov notarsko overjeno kreditno pogodbo, ki pa je lažna. V nadaljevanju oškodovanci preko neke tretje osebe (ti. denarne mule) dobijo manjši del kredita na svoj tekoči račun, plačati pa morajo lažne neresnične pristojbine in takse, ki so potrebne pri odobritve kreditov.

Oškodovanci denar pošiljajo reko različnih finančni mehanizmov (Western Union, Moneygram,Paypal, Xoom, ipd....). V takih primerih gre za verižno goljufijo, v kateri storilci med seboj prepletejo večje število oškodovancev (ti. denarne mule), ki si med seboj nevede pošiljajo denar, na koncu pa so vsi ogoljufani, saj večji del poslanega denarja konča v rokah storilcev.

Policija vse opozarja, naj bodo pri najemu kreditov previdni in naj ne nasedajo lažnim mamljivim ponudbam. Najem kredita preko spleta, kjer se identiteta storilcev lahko zakrije ni varna in gre v večini primerov za goljufije. Opisane denarne transakcije so težko izsledljive in oškodovanci nimajo veliko možnosti za povrnitev sredstev. Vsak sum goljufije takoj naznanite policiji. Več na: https://www.policija.si/svetujemo-ozavescamo/varnost-na-internetu

