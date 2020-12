Žalil mamo in jo odrinil, da je padla

29.12.2020 | 10:00

Policisti PP Novo mesto so popoldne posredovali zaradi kršitev javnega reda in miru v okolici Novega mesta, kjer je pijan kršitelj razbijal inventar po hiši, žalil svojo mamo in jo odrinil, da je padla. 32-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Ukradel akumulatorje iz premičnih semaforjev

Na delovišču na cesti med Novim mestom in Mirno Pečjo je nekdo iz dveh premičnih semaforjev odtujil akumulatorja in povzročil za okoli 550 evrov škode.

Ukradel suhomesnate izdelke

Med 22. 12. in 28. 12. je v Zaborštu na območju Škocjana neznanec s podstrešja starejše hiše, ki je bila odklenjena, odtujil okoli 40 kilogramov suhomesnatih izdelkov.

M. L.-S.