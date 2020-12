V SB Novo mesto danes prejemajo prve odmerke cepiva

Novo mesto - Kot sporočajo iz Splošne bolnišnice Novo mesto (SBNM), imajo danes hospitaliziranih 92 COVID bolnikov, od katerih jih je 16 na intenzivnem oddelku. V preteklem tednu so med zaposlenimi opravili 177 hitrih antigenskih testov, 6 je bilo pozitivnih, večino odkritih pozitivnih testov pa je bilo še vedno asimptomatskih.

»Danes prejemamo v SBNM prve odmerke cepiva, s katerim bomo cepili najprej zaposlene na Intenzivnem Covid oddelku, v nadaljevanju zaposlene na navadnem Covid oddelku in nato naprej po prioritetni listi glede na starost oz. ogroženost,« pišejo v sporočilu za javnost in dodajajo, da kljub Covidu in zaostrenim pogojem, ostajajo usmerjeni v prihodnost in ne pozabljajo na razvoj bolnišnice. Tako se lahko pohvalijo, da so v letu, ki se izteka, zaključili energetsko sanacijo bolnišnice, bogatejši pa so tudi za dva sodobnejša aparata, saj imajo nov CT in nov rentgenski aparat.

»Življenje, upanje vedno najde pot in veselimo se vsakega novega začetka, ki je nujen za naš razvoj. Svež list s pisanjem svoje zgodbe je v letošnjem letu pri nas, do današnjega dne začelo 1244 otrok. Natančneje, v SB NM se je do danes rodilo 585 deklic, 673 dečkov in kar 14 dvojčkov. Smo tudi ena izmed redkih bolnišnic, kjer število rojstev ne upada, ampak narašča,« še sporočajo iz SBNM, ki vsem želi srečno, zdravo in zadovoljno leto 2021!

