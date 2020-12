Množična testiranja tudi v prihodnjih dneh

29.12.2020 | 12:40

Množično testiranje na okužbo z novim koronavirusom s hitrimi testi se nadaljuje po številnih krajih po Sloveniji.

Na našem koncu Slovenije se lahko še danes do 17. ure testirate v Črnomlju, jutri od 9. do 17. ure pa bodo testiranja izvajali v Trebnjem na Golievem trgu 1, v Kulturnem domu v Mirni Peči in v Šmarjeških Toplicah, pa tudi v Ivančni Gorici, kjer pa bo testiranje prebivalcem omogočeno tudi 31. decembra od 9. do 17. ure.

M. L.-S.