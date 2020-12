Še en močan potres na Hrvaškem, krška nuklearka ustavljena

29.12.2020 | 13:10

Foto: HRT

Močan potres z magnitudo 6,3 je danes okoli 12.20 stresel širše območje Zagreba, je razvidno iz preliminarnih podatkov Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra (ESMC). Epicenter potresa je bil v bližini hrvaškega kraja Petrinja, od koder poročajo o veliki gmotni škodi in ranjenih. Po neuradnih podatkih je umrl otrok. Potres se je čutil tudi po celotni Sloveniji.

Nuklearno elektrarno Krško se je ob potresu samodejno preventivno ustavila in je v varnem stanju zaustavitve. Sledijo preventivni pregledi njenih sistemov in opreme.

Po podatkih ESMC je bilo žarišče potresa 44 kilometrov severovzhodno od Zagreba in 12 kilometrov zahodno od Siska. Potres je trajal okoli 20 sekund.

Hrvaški mediji poročajo o hudih posledicah potresa v Petrinji, na ulicah naj bi bilo polno ruševin. Glede na posnetke, ki jih je objavil Jutarnji list na Facebooku, se je zrušilo več stavb.

Župan Petrinje Darinko Dumbović je ocenil, da je največja škoda nastala ravno v Petrinji. Poškodovanega je polovica mesta, je ocenil. "Ljudi vlečemo iz avtomobilov, ne vemo, ali imamo mrtve ali ranjene. Slišal sem, da se je zrušil vrtec, v katerem na srečo ni bilo otrok, iz drugega so uspeli rešiti otroke," je dodal.

V mestu že potekajo reševalne akcije, poročajo tudi o ranjenih osebah. Po neuradnih informacijah je v potresu v Petrinji umrl otrok, poroča Jutarnji list.

Premier Andrej Plenković je napovedal, da bo odšel v Petrinjo, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Sirene so se oglasile tudi v Zagrebu, od koder poročajo o težavah s telefonijo in internetom. Nastalo naj bi tudi nekaj gmotne škode. Številni prebivalci so se v strahu podali na ulice.

Območje okoli Petrinje je potres z magnitudo 5 stresel že v ponedeljek.

Današnji potres so čutili tudi v Srbiji in BiH, pa tudi v Avstriji in Italiji.