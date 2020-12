Zaradi potresa na Hrvaškem nekaj poškodovanih objektov tudi pri nas

Poročali smo, da je območje Petrinje na Hrvaškem okoli 12.20 zatresel silovit potres z magnitudo 6,2. Po doslej zbranih podatkih so potres čutili prebivalci Slovenije, najbolj pa v regijah na meji s Hrvaško. »Ocenjujemo, da intenziteta (učinki) potresa v Sloveniji ni presegla 5. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98). Ob potresu je bila Nuklearna elektrarna Krško samodejno zaustavljena. Po do sedaj zbranih podatkih je bilo med potresom v občini Brežice poškodovanih pet objektov, v občini Krško pet objektov in v občini Kostanjevica na Krki štirje objekti. Posredovali so gasilci PGD Brežice, Bizeljsko, Globoko Kapele, PGE Krško, PGD Senovo, Zdole, Kostanjevica na Krki in Prekopa. Nastala materialna škoda se še ocenjuje,« so sporočili iz brežiškega regijskega centra za obveščanje.

Njihovi novomeški kolegi pa so v sporočilu za javnost zapisali, da so ob 14.20 v Grobljah pri Prekopi, občina Šentjernej, posredovali gasilci PGD Groblje. Zaradi potresa so se na starejši naseljeni stanovanjski hiši porušili trije dimniki. Gasilci PGD Groblje so odstranili ruševine in poškodovano streho prekrili s folijo. O dogodku so bile obveščene pristojne službe na občini Šentjernej.

Ob 15.31 so v Gorenjem Gradišču pri Šentjerneju, občina Šentjernej, posredovali gasilci PGD Maharovec. S folijo so prekrili del ostrešja starejše nenaseljene hiše, ki je bilo poškodovano v potresu.

Ob 15.58 so v Dobličah, občina Črnomelj, posredovali gasilci PGD Dobliče, ki so na stanovanjski hiši odstranili ruševine zaradi potresa poškodovanega dimnika. Počistili so tudi ostanke dimnika s cestišča ob hiši.

Gasilci so imeli tudi precej dela z odstranitvijo podrtega drevja. Ob 7.30 je na cesti Stranska vas-Gradac, občina Semič, podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavec CGP Novo mesto ga je razžagal in odstranil.

Ob 13.43 so v kraju Vrhe, občina Novo mesto, gasilci GRC Novo mesto razžagali in odstranili podrto drevo, ki je padlo na telefonske vodnike in zaprlo lokalno cesto.

Ob 14.52 so na cesti Gorenje Mokro Polje-Orehovica, občina Šentjernej, dežurni delavci komunalnega podjetja JP EDŠ Šentjernej razžagali in odstranili podrto drevo, ki je oviralo promet na cesti.

