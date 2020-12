Vlomil v trgovino in odnesel denar

30.12.2020 | 08:25

V Ribnici je neznani storilec vlomil v trgovino in odtujil denar. Povzročil je za okoli 500 evrov materialne škode.

Črpali meteorno vodo

Ob 18.21 so v Drenovcu pri Bukovju, občina Brežice, gasilci iz PGD Bizeljsko iz kletnih prostorov stanovanjske zgradbe izčrpali približno tri kubične metre meteorne vode.

Prijeli tujca

Med 29. 12. 2020, od 6. ure in 30. 12. 2020, do 6. ure, so policisti Policijske uprave Ljubljana med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Kočevja izsledili in prijeli tujca (drž. Afganistana), ki je nezakonito prestopil državno mejo. Postopki policistov s tujcem še niso zaključeni.

Vodo je treba prekuhavati

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju Mestne občine Novo mesto, ki se oskrbujejo iz vodovodnih sistemov Brusnice, Gabrje, Kamenje, vodovodnih sistemov v Občini Škocjan – Škocjan in Bučka, Poljanske gore v Občini Mirna Peč, ter vodovodnega sistema Gornjega Križa in Vinkovega vrha v Občini Žužemberk, da je zaradi povišane motnosti vodnih virov, ki se je pojavila kot posledica potresa, potrebno vodo pred uporabo prekuhati. Za tekoče spremljanje posameznega vodnega vira predlagamo uporabo brezplačne telefonske aplikacije »Pitna voda«. Obvestilo velja do preklica.

Kostak, d.d., obvešča uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Podbočje, da je potrebno vodo pred uporabo, zaradi povišane motnosti, prekuhavati. Enak ukrep velja tudi v naseljih Male in Velike Vodenice, Ržišče, Podstrm, Kočarija, Ivanjše in Grič, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Javorovica v upravljanju Komunale Novo mesto. Obvestilo velja do preklica.

M. L.-S.