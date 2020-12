Tla na Hrvaškem se ne umirjajo; zbiranje pomoči žrtvam potresa tudi pri nas

30.12.2020 | 09:45

Ljubljana, Novo mesto - Hrvaško so po včerajšnjem potresu z magnitudo 6,4, ki je terjal sedem smrtnih žrtev, davi stresli trije močnejši potresni sunki, ki jih je bilo čutiti tudi ponekod v Sloveniji. Žarišče potresov z magnitudami 4,7, 4,8 in 3,9 je bilo ponovno na območju hrvaškega mesta Petrinja.

Kot poroča STA, so se tla na Hrvaškem po podatkih hrvaške seizmološke službe davi stresla ob 6.15, 6.26 in 6.29. Kot naj bi za hrvaški radio pojasnila direktorica hrvaške seizmološke službe Ines Ivančić, se bodo tla na Hrvaškem tresla še dlje časa. Potres v torek je bil uničujoč in z veliko gotovostjo mu bo sledil velik niz potresov, med katerimi bodo tudi močnejši, tudi šibkejši potresi pa bodo vplivali na stavbe v Petrinji in Sisku, ki so bile poškodovane v torkovem potresu.

Na Hrvaškem se sicer tla tresejo že od ponedeljka. Največ gmotne škode je na območjih Petrinje, Gline in Siska.

Slovenija je na Hrvaško že poslala prvo popotresno pomoč. Po poročanju STA je naš obrambni minister Matej Tonin včeraj sporočil, da bo Slovenija Hrvaški pomagala z modularnimi bivalnimi enotami, šotori, posteljami, grelci in agregati.

Pomoč v obliki hrane, vode, toplih oblačil, odej in podobnega pa bodo zbirali tudi na našem območju, v Novem mestu in Črnomlju. Pomoč organizirata Karate klub Črnomelj in Karate klub Novo mesto, saj njihov trener Franjo Horn prihaja iz Petrinje. Poziv obeh karate klubov, ki sta nam posredovala tudi objavljene posnetke potresa, za pomoč žrtvam potresa je objavljen na Lokalno.si

M. L.-S.

Galerija