Prijeli nasilna roparja

30.12.2020 | 14:00

V noči na 11. 11. 2020 smo bili obveščeni, da naj bi v okolici Krškega neznanci oropali starejšega oškodovanca, ga pretepli, mu grozili in ga poškodovali. Policisti PP Krško in novomeški kriminalisti so takoj pričeli z intenzivno preiskavo in številnimi aktivnostmi za odkritje nasilnih storilcev. Na kraj kaznivega dejanja so poklicali reševalce, ki so lažje poškodovanega moškega oskrbeli in mu nudili pomoč. Ugotovljeno je bilo, da so v noči na 11. 11. zamaskirani neznanci skozi garažna vrata vlomili v stanovanjsko hišo. Starejšega oškodovanca, ki v hiši prebiva sam, so prebudili, ga zvlekli s postelje, pretepali, mu grozili z nožem in zahtevali, da jim izroči denar. Pregledali so prostore, odtujili manjšo vsoto denarja in meso iz zamrzovalne skrinje. Pred odhodom so žrtvi ponovno zagrozili in mu uničili telefon, da bi mu preprečili, da bi poklical na pomoč. Kriminalisti so med preiskavo ugotovili, da sta kaznivega dejanja ropa osumljena 34-letni in 19-letni moški iz naselja v okolici Brežic. Skladno z določili Zakona o kazenskem postopku so jima 28. 12. odvzeli prostost in ju pridržali. Oba osumljenca, ki so ju v preteklosti že večkrat obravnavali, predvsem zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, so 30. 12. s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zoper 34-letnika odredil pripor, zoper 19-letnika pa hišni pripor.Kriminalisti nekatere okoliščine ropa še preiskujejo.

Pri preiskavah premoženjskih kaznivih dejanj policisti in kriminalisti pogosto ugotavljajo, da se storilci pripravijo na izvršitev kaznivega dejanja. Opazujejo stanovanjske hiše, poizvedujejo, kdo v njih prebiva in opazujejo tudi navade stanovalcev. Policisti občane pozivajo, da jih obveščajo o pojavu sumljivih vozil in oseb, ki si ogledujejo hiše in bi se lahko pripravljali na izvršitev kaznivega dejanja. Podatki o znamki in registrski tablici vozila ali opis sumljive osebe ob morebitnem kasnejšem vlomu lahko bistveno pripomore k uspešni preiskavi kaznivega dejanja.

Policisti zato svetujejo, da ob temnih delih dneva, tudi če od doma odidete le za krajši čas (sprehod, odhod v trgovino ipd.), v hiši pustite prižgano luč, televizijski ali radijski sprejemnik - hiša naj ne daje videza, kot da v njej ni nikogar. Ob daljši odsotnosti poprosite sosede, naj bodo pozorni na sumljive okoliščine in o tem obveščajo policiste. Storilci iz stanovanjskih hiš kradejo denar in nakit, ki ga pogosto najdejo na predvidljivih in lahko dostopnih mestih. Policisti občanom svetujejo, da doma ne hranijo večje vsote gotovine in vrednejšega nakita, vsakomur, ki bi postal žrtev vloma pa, da jih o tem takoj obvesti na številko 113. Oškodovanci naj do prihoda policistov ne vstopajo v prostor, ker je storilec lahko še vedno v objektu, uničile pa bi se tudi sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja.

Vozil pod vplivom prepovedanih drog

Policisti PPP Novo mesto so med kontrolo prometa ustavili 28-letnega voznika osebnega avtomobila. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so opravili preizkus z napravo za hitro ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi. Test je potrdil, da ima kršitelj v organizmu prepovedano drogo konopljo. Odredili so tudi strokovni pregled, ki ga je odklonil. Policisti so med postopkom kršitelju zasegli tudi manjšo količino posušenih rastlinskih delcev s sumom na konopljo. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zasežene rastlinske delce so poslali v analizo in bodo na podlagi ugotovitev uvedli prekrškovni postopek.

M. L.-S.