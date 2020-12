V torek potrdili 2410 okužb z novim koronavirusom; umrlo 34 oseb

30.12.2020 | 14:40

Kot je objavila vlada, so v torek v Sloveniji opravili 13.166 hitrih in PCR testov ter potrdili 2410 okužb z novim koronavirusom. 1848 okužb so potrdili s PCR testi, ki so jih opravili 5764, 562 okužb pa so potrdili v 7402 hitrih testih.

Hospitaliziranih je bilo 1172 bolnikov s covidom-19, kar je dva več kot v ponedeljek, med njimi pa so jih 210, kar je 12 več kot v ponedeljek, zdravili na oddelkih intenzivne nege. V domačo oskrbo so odpustili 98 bolnikov, 34 covid bolnikov pa je umrlo in sicer 23 v bolnišnicah in 11 v domovih za starejše.

Kot poroča STA, je Jelko Kacin na današnji tiskovni konferenci povedal, da je število zasedenih postelj v bolnišnicah v zadnjih dveh dneh nekoliko nižje, in da takšen trend pričakujejo tudi v prihodnje. Po drugi strani pa je v zadnjih dneh več težjih potekov bolezni in več zasedenih intenzivnih postelj, a Kacin pričakuje, poroča STA, da se bo zaradi začetka cepljenja tudi to število v prihodnjih tednih močno zamejilo.

Najslabše v Posavju in JV Sloveniji

Primerjava 14-dnevnega števila potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev po statističnih regijah pokaže najslabšo epidemiološko sliko v posavski regiji (1609 primerov), sledita jugovzhodna Slovenija (1424 primerov) in pomurska regija (1192). Najmanj okužb glede na 14-dnevno pojavnost je na Goriškem (555), Gorenjskem (664) in osrednjeslovenski regiji (730).

Glede na število novih okužb izstopajo občine: Ajdovščina (29), Brežice (42), Celje (45), Črnomelj (29), Domžale (52), Dravograd (64), Ilirska Bistrica (50), Koper (71), Krško (55), Medvode (21) in Metlika (27). Po Kacinovih besedah, poroča STA, so v torek v Novem mestu potrdili kar 106 novih okužb, kar je več kot v Mariboru. Piran ima 20 novo okuženih več, Ptuj 30, Šentjur 33, Sevnica 29, Sežana 34, Slovenska Bistrica 33, Šmarješke Toplice 21, Trbovlje 21, Tržič 20, Velenje 33, Zagorje ob Savi 29, Žalec pa 23.

M. L.-S.