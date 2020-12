Nuklearka bo ponoči lahko glasna

30.12.2020 | 18:20

Krško - Sistematičen pregled in testiranje Nuklearne elektrarne Krško (Nek) je pokazal, da v torkovem potresu ni bila poškodovana, vsi preverjeni sistemi pa so funkcionalni. Zvečer načrtujejo ponovni zagon elektrarne in priključitev v omrežje, do takrat pa bodo potekali postopki zagona in testiranja reaktorja ter ostalih sistemov, so sporočili iz družbe.

V Neku ponovni zagon načrtujejo danes ob 22. uri. Po zagonu naj bi ponoči elektrarna dosegla 50-odstotno zmogljivost, v četrtek pa polno obremenitev. "Med ponovnim zagonom elektrarne se bo lahko občasno pojavljal hrup ob sproščanju pare iz sekundarnega - nejedrskega dela elektrarne," so opozorili. Prebivalce v okolici elektrarne prosijo za razumevanje.

Uprava RS za jedrsko varnost je danes opravila izredni inšpekcijski pregled, kjer so pregledali izvedene ukrepe po samodejni zaustavitvi. Glede na rezultate izvedenih obhodov ter preglede in testiranja opreme je ugotovila, da Nek izpolnjuje potrebne pogoje za ponovni zagon in obratovanje. Podrobnejšo analizo dogodka bo opravila v prihodnjih dneh, so sporočili iz uprave.

Jedrska elektrarna se je samodejno zaustavila po torkovem potresu. Po zagotovilih pristojnih potresna odpornost Neka presega obremenitve, ki izhajajo iz dosedanjih potresov v regiji, in bistveno presegajo zahteve, ki veljajo za klasične zgradbe. Potresno varnost neprestano preverjajo in dokazujejo, hkrati pa skrbijo za protipotresne izboljšave na objektu, kar je že sicer dobro osnovo še dodatno izboljšalo.

"Tako je bilo že na prelomu stoletja z analizami v mednarodnem okolju pokazano, da elektrarna zdrži bistveno višje seizmične obremenitve od že sicer visokih, ki so bile upoštevane pri projektiranju. Stresni testi po dogodku v Fukušimi, ki so bili uvedeni na evropski ravni, so te ugotovitve še dodatno podprli ter pokazali, da je verjetnost potresov, ki bi povzročili izpust radioaktivnih snovi iz Neka, zelo nizka," so v torek zagotovili na upravi za jedrsko varnost.

STA