Z avtom v kandelaber, gasilci pomagali po potresu

30.12.2020 | 19:50

Ob 17.13 je v Srebrničah, občina Novo mesto, osebno vozilo zapeljalo s ceste in se zaletelo v drog javne razsvetljave. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo iz vozila in jo predali v oskrbo reševalcem ter razsvetljevali kraj dogodka. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in jo odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 10.57 so na Seidlovi cesti v Novem mestu opazili oljni madež na dovozni poti in parkirišču. Gasilci GRC Novo mesto so razlite tekočine posuli z absorbentom in očistili okoli 100 kvadratnih metrov površine.

Ob 10.09 so gasilci PGD Kočevje s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v Turjaškem naselju v Kočevju in reševalcem NMP pomagali pri prenosu obolele osebe.

Ob 11.23 so na Titovi cesti na Senovem, občina Krško, gasilci PGE Krško izčrpali 40 litrov kurilnega olja iz lovilnega bazena. Posledic onesnaženja za okolje ni bilo.

Zjutraj še en potres

Ob 6.15 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili še en močan potres v bližini Petrinje (Hrvaška). Po preliminarnih podatkih EMSC je imel magnitudo 4,9. Po prvih podatkih so potres čutili številni prebivalci Slovenije. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa v Sloveniji ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Ob 7.48 so v Brezovici pri Metliki posredovali gasilci PGD Suhor. Zaradi potresa je bila delno razkrita streha starejše stanovanjske hiše. Gasilci PGD Suhor so s folijo prekrili okoli 40 kvadratnih metrov strehe. O dogodku so bile obveščene pristojne službe na občini Metlika.

B. B.