Šentjernejčanom odkup koncesije včeraj uspel!

31.12.2020 | 09:50

Čistilna naprava v Šmalčji vasi bo od jutri dalje v lasti občine Šentjernej.

Šentjernej - Občini Šentjernej je uspel dolgo pričakovan odkup koncesije za opravljanje javne gospodarske službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda.

»Danes smo uspešno in v skladu s sprejetim sklepom na 5. izredni seji OS Občine Šentjernej zaključili proces odkupa koncesij,« je včeraj popoldne povedal župan Jože Simončič.

Župan Jože Simonočič je zadovoljen, da je dogovor uspel in da je tudi realiziran.

Koncesijskega razmerja z WTE Wassertechnik GmbH oz. z njeno slovensko družbo Čista dolina-SHW d.o.o. iz Kranjske Gore je torej konec.

V skladu s sprejetim sklepom so bili izvedeni vsi potrebni pravni postopki odkupa, vknjižba stavbne pravice, odkup opreme in plačilo vseh ostalih računov vezanih na odkup koncesije. Izveden je bil fizični prevzem čistilne naprave in prenos zaposlenega na čistilni napravi.

Od jutri, torej od 1. januarja 2021 naprej, je čistilna naprava v Šmalčji vasi v lasti Občine Šentjernej, izvajanje obvezne gospodarske javne službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda pa bo prevzelo občinsko javno podjetje Ekološka družba Šentjernej. Tudi to je, v skladu s sprejetim sklepom OS občine Šentjernej o odkupu koncesije, izvedlo vse svoje obveznosti.

Župan je vesel, da je prišlo do sporazumne rešitve, da jim je vse uspelo opraviti v roku, saj se je vse dogajalo v časovni stiski: pridobiti soglasje finančnega ministrstva za zadolževanje, kredit je bil na voljo le do konca tega leta, pripomogla ni niti epidemija koronavirusa.

Spomnimo - odkup koncesije je stal 2,3 milijona evrov, Občina Šentjernej pa računa zdaj na prihranek najmanj 130 tisoč evrov na leto. Glede na to, da bi bila dosedanja koncesijska pogodba veljavna še 21 let, to pomeni krepko preko 2,5 milijonov evrov bodočih prihrankov.

Besedilo in foto: L. Markelj