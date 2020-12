Huda nesreča: Poškodovani je v smrtni nevarnosti

31.12.2020 | 08:30

Kot smo že poročali, se je včeraj nekaj po 17. uri zgodila prometna nesreča pri Srebrničah na območju PP Novo mesto. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled, zbrali obvestila in po prvih ugotovitvah je 37-letni voznik osebnega avtomobila Renault kangoo peljal iz smeri Novega mesta proti Straži. Pri Srebrničah je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo in drog javne razsvetljave. Reševalci so poškodovanega moškega oskrbeli in po informacijah iz bolnišnice je zaradi hudih poškodb v smrtni nevarnosti. Policisti vse okoliščine nesreče še preiskujejo.

Z 1,7 promili alkohola vijugal po avtocesti

Okoli 16.30 so bili policisti PPP Novo mesto obveščeni o nevarnem ravnanju voznika osebnega avtomobila, ki naj bi z vozilom vijugal po avtocesti in ogrožal druge udeležence v prometu. Policisti so se takoj odzvali in na podlagi opisa vozila kršitelja izsledili pri Otočcu. Med postopkom so ugotovili, da 30-letni kršitelj vozi pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,83 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

M. L.-S.