Nek ponovno zagnali in trenutno deluje s polovično močjo

31.12.2020 | 10:55

Krško - Nuklearno elektrarno Krško (Nek), ki se je po torkovem potresu na Hrvaškem samodejno zaustavila, so včeraj ob 23.35 ponovno priključili na elektro omrežje. Kot poroča STA, je zagon potekal brez težav, elektrarna trenutno deluje s približno polovično močjo, še za danes pa je predviden prehod na polno obremenitev.

Uprava RS za jedrsko varnost je v sredo opravila izredni inšpekcijski pregled, kjer so pregledali izvedene ukrepe po samodejni zaustavitvi. Glede na rezultate izvedenih obhodov ter preglede in testiranja opreme so ugotovili, da Nek izpolnjuje potrebne pogoje za ponovni zagon in obratovanje. Podrobnejšo analizo dogodka bodo opravili v prihodnjih dneh.

Po zagotovilih pristojnih potresna odpornost Neka presega obremenitve, ki izhajajo iz dosedanjih potresov v regiji, in bistveno presega zahteve, ki veljajo za klasične zgradbe. Potresno varnost neprestano preverjajo in dokazujejo, hkrati pa skrbijo za protipotresne izboljšave na objektu, kar je že sicer dobro osnovo še dodatno izboljšalo.

"Tako je bilo že na prelomu stoletja z analizami v mednarodnem okolju pokazano, da elektrarna zdrži bistveno višje seizmične obremenitve od že sicer visokih, ki so bile upoštevane pri projektiranju. Stresni testi po dogodku v Fukušimi, ki so bili uvedeni na evropski ravni, so te ugotovitve še dodatno podprli ter pokazali, da je verjetnost potresov, ki bi povzročili izpust radioaktivnih snovi iz Neka, zelo nizka," so, kot poroča STA, v torek zagotovili na upravi za jedrsko varnost.

M. L.-S.