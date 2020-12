V sredo potrdili novih 2412 okužb, 32 covidnih bolnikov je umrlo

31.12.2020 | 11:55

Ljubljana - Sloveniji so v sredo opravili 14.383 hitrih in PCR testov ter potrdili 2412 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih vlade so opravili 6011 PCR testov in z njimi potrdili 1815 okužb. Delež pozitivnih PCR testov je tako znašal 30,2 odstotka. Poleg tega so opravili 8372 hitrih testov in potrdili 597 okužb, kar znaša 7,1 odstotka.

Hospitaliziranih je bilo skupno 1174 bolnikov s covidom-19, kar je dva več kot v torek, od tega so jih na oddelkih intenzivne nege zdravili 198, kar pa je 12 oseb manj kot v torek.

V sredo so iz bolnišnične v domačo oskrbe odpustili 97 covidnih bolnikov, umrlo pa jih je 32, kar je dva manj kot v torek.

M. L.-S.