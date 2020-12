Športna zveza Novo mesto z novim pretežno »starim« vodstvom

31.12.2020 | 13:50

Novo mesto - Športna zveza Novo mesto, ki se je z obujenim delovanjem postavila na noge leta 2012, je imela 28. decembra volilno skupščino, na kateri so člani (klubi) izvolili novo, pretežno »staro« vodstvo. Metoda Jermana so namreč izvolili za predsednika za nadaljnja 4 leta, ta pa je za podpredsednika imenoval Jirija Volta. Ostali člani novega predsedstva so: Igor Primc, Vinko Novak, Damjana Jerman, Zdenko Potočar in Aleš Berger.

Kot so sporočili iz Športne zveze Novo mesto, je ta za zadnjih osem let delovanja izpolnila pričakovanja klubov. Športna zveza klubom nudi pomoč na področju javnih razpisov, pri pravnem svetovanju in zastopanju na lokalni in nacionalni ravni. S pomočjo Športne zveze so zaživeli tudi nekateri projekti (Mini olimpijada, Športne igre zaposlenih, ustanavljanje Športnih zvez v drugih Dolenjskih občinah itd…).

Športna zveza Novo mesto daje tudi mnenja k Letnemu programu športna v Mestni občini Novo mesto, s pomočjo Športne zveze Novo mesto pa so klubi v zadnjih 8 letih tudi prejeli več kot 60.000 evrov s področja razpisov Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS. Prav tako je bila Športna zveza Novo mesto uspešna na razpisu Olimpijskega komiteja za izgradnjo zunanjega jeklenega poligona in Pumptrack poligona. Oba poligona bodo v Novem mestu zgradili v letu 2021.

M. L.-S.