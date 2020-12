Če boste negativni na covid-19, lahko od jutri smučate

31.12.2020 | 19:00

Ilustrativna slika. (Foto: M. G.)

Vožnja z žičniškimi napravami in smučanje bosta s jutri,1. januarjem, dovoljena osebam, ki bodo predložile negativni test na covid-19, piše v novem odloku o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Slovenije, ki ga je danes sprejela vlada. Smučanje bo dovoljeno tudi otrokom v spremstvu staršev.

Vlada je žičniške naprave za čas do konca leta ustavila s 24. decembrom, vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin pa je nekaj dni pozneje nakazal, da bi bila lahko smučišča zaprta dlje časa. "Treba je zagotoviti boljšo epidemiološko sliko in ko bodo izpolnjeni ti pogoji, bodo sproščena tudi smučišča," je dejal na dan samostojnosti in enotnosti.

Danes je vlada na dopisni seji sprejela nov odlok, v katerem tako kot v tistem iz 23. decembra piše, da bo od 1. januarja obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih prog dovoljeno v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljalec naprav zagotovi hitro testiranje v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče.

Če upravljalec iz objektivnih razlogov ne more zagotoviti hitrega testiranja, uporabo žičniških naprav in njim pripadajočih prog dovoli le osebam z negativnim testom na covid-19. Ta mora biti opravljen v Sloveniji in ne sme biti starejši od 24 ur, piše v odloku. Uporaba se dovoli tudi otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev.

Omenjene omejitve ne veljajo v primerih nujne oskrbe, medicinske pomoči, zaščite in reševanja.

L. M.