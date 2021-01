Ponoči šibka potresna sunka v bližini Brežic

1.1.2021 | 08:10

Foto: arhiv DL

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ponoči ob 1.43 in ob 2. uri zabeležili potresna sunka z magnitudama 1,4 in 1,3 v bližini Brežic, 85 kilometrov vzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so ju čutili posamezni prebivalci Brežic in Dobove

Ocenjujejo, da intenziteta potresov ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Kje prekuhavati vodo in kje več ne?

Komunala Novo mesto obvešča uporabnike pitne vode na območju Mestne občine Novo mesto, ki se oskrbujejo iz vodovodnih sistemov Brusnice, Gabrje in Kamenje, vodovodnih sistemov v občini Škocjan – Škocjan in Bučka, Poljanske gore v občini Mirna Peč ter vodovodnega sistema Gornjega Križa in Vinkovega vrha v občini Žužemberk, da je zaradi povečane motnosti vodnih virov, ki se je pojavila kot posledica potresa, potrebno vodo pred uporabo prekuhati.

Prekuhavanje vode pa ni več potrebno za uporabnike pitne vode na območju novomeške občine, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Suhadol in Starih Žag v občini Dolenjske Toplice.

M. Ž.