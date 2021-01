Včeraj 1752 okužb z novim koronavirusom - dopolnjeno s tabelo po občinah na našem koncu države

1.1.2021 | 11:25

Foto: profimedia

Ljubljana - V Sloveniji so včeraj ob 8914 opravljenih testih potrdili 1752 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 31 bolnikov s covidom-19.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 so opravili 4073 PCR testov, s katerimi so potrdili 1437 okužb, kar pomeni, da je bilo pozitivnih 35,3 odstotka testiranih. Opravili pa so tudi 4841 hitrih antigenskih testov in potrdili 315 novih okužb, delež pozitivnih je znašal 6,5 odstotka.

V bolnišnicah je bilo 1110 ljudi, od tega na intenzivni negi 189.

Občina število okuženih

-------------------------------------------

Bistrica ob Sotli 2

Brežice 43

Črnomelj 18

Dobrepolje 10

Dolenjske Toplice 6

Ivančna Gorica 11

Kočevje 9

Kostanjevica na Krki 4

Kostel00

Krško 56

Loški Potok 2

Metlika 8

Mirna 6

Mirna Peč 00

Mokronog-Trebelno 1

Novo mesto 63

Osilnica 00

Radeče 3

Ribnica 11

Semič 7

Sevnica 27

Sodražica 1

Straža 3

Šentjernej 9

Šentrupert 12

Škocjan 3

Šmarješke Toplice 1

Trebnje 19

Velike Lašče 5

Žužemberk 6

M. Ž.