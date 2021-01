Ogenj poškodoval ostrešje

2.1.2021 | 08:30

Ilustrativna slika

Ob 18.42 je v naselju Dobliče, občina Črnomelj, gorel starejši skedenj velikosti 10 x 20 metrov. Gasilci PGD Črnomelj, Dobliče in Dragatuš so požar omejili in pogasili. Na gasilski straži so do jutranjih ur ostali gasilci PGD Dobliče. Ogenj je poškodoval zgornji leseni del in ostrešje. Vzrok in višino škode bodo ocenili pristojni.

Preprečili iztekanje vode

Ob 4.52 so v Ulici Sadež v Črnomlju gasilci PGD Črnomelj zaprli pokvarjen ventil grelnika vode in preprečili nadaljnje iztekanje vode.

M. L.-S.